 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'action Reckitt progresse après qu'un jury américain a donné raison à sa filiale Mead Johnson dans une affaire concernant les préparations pour nourrissons
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 10:37
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action Reckitt RKT.L a progressé de 5 % mardi après qu'un jury américain a donné raison à sa filiale, Mead Johnson, dans une affaire où il était allégué que sa préparation pour prématurés « Enfamil » avait provoqué une grave maladie intestinale, ce qui a donné un coup de pouce à l'entreprise dans ce litige qui pesait sur son cours.

Ce verdict unanime rendu par le jury de la Cour fédérale du district nord de l'Illinois constituait la première affaire phare contre Mead Johnson jugée dans le cadre du litige fédéral multidistrict, a indiqué la société lundi.

“Avec cette décision, il n’y a actuellement plus aucun verdict de jury en suspens dans l’ensemble du litige NEC (entérocolite nécrosante) contre Mead Johnson”, a déclaré Reckitt.

Reckitt étudie actuellement différentes options concernant Mead Johnson, sa filiale spécialisée dans les préparations pour nourrissons et touchée par des litiges. L’année dernière, le groupe a cédé une participation majoritaire dans sa division “Essential Home” à la société de capital-investissement Advent pour 4,8 milliards de dollars, afin de se concentrer sur ses marques phares.

Les actions du fabricant des préservatifs Durex et des produits d’entretien Lysol ont progressé de près de 5 % et s’apprêtaient à enregistrer leur plus forte hausse journalière en pourcentage depuis juillet 2025.

Mardi, les analystes de J.P. Morgan ont également relevé leur recommandation sur le titre, la faisant passer de “neutre” à “surpondérer”, estimant que l’accent devait désormais être mis sur la valeur de l’activité principale et les perspectives de Mead Johnson.

Abbott ABT.N a conclu le mois dernier un accord à l’amiable de 670 millions de dollars afin de régler partiellement le litige en cours concernant l’entérocolite nécrosante (NEC), lié à des préjudices présumés associés à ses préparations spécialisées pour prématurés.

“Nous voyons s’améliorer les perspectives de règlement du litige sur la NEC suite à l’accord partiel conclu par Abbott concernant certaines affaires de NEC, ce qui rend la possibilité d’un règlement plus proche qu’on ne le craignait; parallèlement, la suppression de la pression pesant sur Reckitt devrait permettre au marché de se recentrer sur la valorisation de son cœur de métier”, a déclaré Céline Pannuti, analyste chez J.P. Morgan, dans une note.

Mme Pannuti a indiqué que la responsabilité financière de Reckitt pourrait se situer dans la fourchette basse, voire en dessous, de la fourchette de 1 à 2 milliards de dollars initialement prévue par la société de courtage.

Valeurs associées

ABBOTT LABORATOR
110,340 USD NYSE -1,86%
RECKITT BEN
5 363,000 GBX LSE +4,50%
RECKITT BENCK GR
GBX LSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/09/2026 à 10:37:27.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 302,6 -0,38%
BIOPHYTIS
0,0562 -3,27%
Pétrole Brent
92,49 +2,01%
HAFFNER ENERGY
0,541 +0,93%
AIR LIQUIDE
174,3 +2,81%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank