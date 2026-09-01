L'action Reckitt progresse après qu'un jury américain a donné raison à sa filiale Mead Johnson dans une affaire concernant les préparations pour nourrissons

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action Reckitt RKT.L a progressé de 5 % mardi après qu'un jury américain a donné raison à sa filiale, Mead Johnson, dans une affaire où il était allégué que sa préparation pour prématurés « Enfamil » avait provoqué une grave maladie intestinale, ce qui a donné un coup de pouce à l'entreprise dans ce litige qui pesait sur son cours.

Ce verdict unanime rendu par le jury de la Cour fédérale du district nord de l'Illinois constituait la première affaire phare contre Mead Johnson jugée dans le cadre du litige fédéral multidistrict, a indiqué la société lundi.

“Avec cette décision, il n’y a actuellement plus aucun verdict de jury en suspens dans l’ensemble du litige NEC (entérocolite nécrosante) contre Mead Johnson”, a déclaré Reckitt.

Reckitt étudie actuellement différentes options concernant Mead Johnson, sa filiale spécialisée dans les préparations pour nourrissons et touchée par des litiges. L’année dernière, le groupe a cédé une participation majoritaire dans sa division “Essential Home” à la société de capital-investissement Advent pour 4,8 milliards de dollars, afin de se concentrer sur ses marques phares.

Les actions du fabricant des préservatifs Durex et des produits d’entretien Lysol ont progressé de près de 5 % et s’apprêtaient à enregistrer leur plus forte hausse journalière en pourcentage depuis juillet 2025.

Mardi, les analystes de J.P. Morgan ont également relevé leur recommandation sur le titre, la faisant passer de “neutre” à “surpondérer”, estimant que l’accent devait désormais être mis sur la valeur de l’activité principale et les perspectives de Mead Johnson.

Abbott ABT.N a conclu le mois dernier un accord à l’amiable de 670 millions de dollars afin de régler partiellement le litige en cours concernant l’entérocolite nécrosante (NEC), lié à des préjudices présumés associés à ses préparations spécialisées pour prématurés.

“Nous voyons s’améliorer les perspectives de règlement du litige sur la NEC suite à l’accord partiel conclu par Abbott concernant certaines affaires de NEC, ce qui rend la possibilité d’un règlement plus proche qu’on ne le craignait; parallèlement, la suppression de la pression pesant sur Reckitt devrait permettre au marché de se recentrer sur la valorisation de son cœur de métier”, a déclaré Céline Pannuti, analyste chez J.P. Morgan, dans une note.

Mme Pannuti a indiqué que la responsabilité financière de Reckitt pourrait se situer dans la fourchette basse, voire en dessous, de la fourchette de 1 à 2 milliards de dollars initialement prévue par la société de courtage.