L'action Phreesia s'effondre suite à l'abaissement des perspectives de revenus pour 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions de la plateforme de services de santé numériques Phreesia PHR.N chutent de 26,64% à 8,37 dollars avant bourse

** La société a réduit ses perspectives de revenus pour l'exercice 2027 en raison de la réduction des engagements de dépenses des clients pharmaceutiques

** La société réduit ses perspectives de revenus pour l'exercice 2027 à 510 millions de dollars - 520 millions de dollars, contre 545 millions de dollars - 559 millions de dollars

** J.P. Morgan a rétrogradé l'action de "surpondérer" à "neutre" et a réduit son objectif de cours, tandis que D.A. Davidson a également abaissé son objectif de cours.

** J.P. Morgan estime que la stratégie de Co visant à ralentir la tarification des abonnements pour renforcer la fidélisation est judicieuse, mais que le recentrage sur l'activité Network Solutions, plus incertaine, semble mal choisi

** 20 analystes considèrent l'action comme "achetée" en moyenne; l'objectif de cours médian est de 25 $ - données compilées par LSEG ** À la clôture de la dernière séance, les actions de Co ont chuté de 32,6 % depuis le début de l'année, sous-performant la baisse de 7,3 % du S&P 500 .SPX