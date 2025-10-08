 Aller au contenu principal
L'action PepsiCo recule ; le bénéfice par action du troisième trimestre devrait être inférieur à celui de l'année dernière
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 19:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Les actions de PepsiCo PEP.O ont baissé d'environ 1 % avant les résultats du troisième trimestre attendus avant l'ouverture du marché jeudi, quelques semaines après que l'investisseur activiste Elliott Management ait appelé à une refonte de ses activités

** Wall Street s'attend à ce que la société de boissons et de snacks publie un BPA ajusté de 2,26 $ contre 2,31 $ au T3 2024 et des revenus de 23,83 milliards de dollars contre 23,32 milliards de dollars l'année dernière, selon les données compilées par LSEG ** Les analystes estiment que si l'investissement de 4 milliards de dollars d'Elliott dans PepsiCo peut conduire à des changements stratégiques, une reprise de la demande de snacks est essentielle pour stimuler la croissance

** PEP pourrait faire face à des pressions car les snacks de Frito-Lay sont trop chers, manquent d'options riches en protéines et ne suivent pas les tendances de consommation changeantes, a déclaré RBC Capital Markets dans une note la semaine dernière

** Les recommandations des analystes sur le titre comprennent sept cotes "achat fort" ou "achat", 16 cotes "maintien" et une cote "vente"

** PEP s'est échangé pour la dernière fois à 140,79 $ contre un objectif médian de 155 $

** En incluant les mouvements de la séance, PEP a baissé d'environ 7% depuis le début de l'année

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/10/2025 à 19:19:23.

