L'action Pentair chute de 17 % en raison de prévisions moroses sur fond de faiblesse des ventes de piscines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Apratim Sarkar et Anshuman Tripathy

L'action de Pentair PNR.N , cotée aux États-Unis, a chuté de 17 % mercredi après que l'entreprise spécialisée dans les technologies de l'eau a revu à la baisse ses prévisions annuelles, invoquant une demande atone dans son segment des piscines, alors que la hausse des coûts pèse sur les dépenses consacrées aux aménagements extérieurs.

L'avertissement lancé par Pentair, dont le siège est à Londres, pourrait raviver les inquiétudes concernant la demande tout au long de la chaîne d'approvisionnement des équipements de piscine, notamment chez le grand distributeur Pool Corp POOL.O et son concurrent Hayward Holdings HAYW.N . Les investisseurs guettaient des signes indiquant que la correction des stocks du secteur, qui fait suite à un boom provoqué par la pandémie, touchait à sa fin.

* L'action Pentair s'échangeait autour de 63 dollars, après avoir reculé de 28 % depuis le début de l'année. La chute de mercredi pourrait faire perdre environ 2 milliards de dollars à sa capitalisation boursière, si cette tendance se confirme.

* La révision à la baisse des prévisions de bénéfice et de chiffre d’affaires souligne un ralentissement plus marqué que prévu de l’activité piscine de l’entreprise, les distributeurs réduisant leurs stocks en prévision de la saison des ventes de l’année prochaine.

* Pentair a indiqué que ses résultats du deuxième trimestre avaient été affectés par la baisse des ventes dans ce segment, les distributeurs ayant réduit leurs stocks dans un contexte de taux d’intérêt élevés et d’inflation galopante.

* Son segment « piscines » commercialise des pompes, des filtres, des chauffages, des systèmes d’automatisation et d’autres équipements destinés aux piscines résidentielles et commerciales.

* Nathan Jones, analyste chez Stifel, a déclaré que les résultats trimestriels préliminaires de Pentair et la révision à la baisse de ses prévisions s’expliquaient par un déstockage généralisé qui, selon les estimations de Stifel, aurait entraîné une baisse du chiffre d’affaires du segment des piscines de Pentair de 40 % à 42 % par rapport à l’année précédente.

* La société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté et table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 4,60 et 4,80 dollars, contre une prévision antérieure de 5,30 à 5,40 dollars.

* Elle prévoit un recul de son chiffre d'affaires d'environ 4 % à 7 % en 2026, alors qu’elle tablait auparavant sur une hausse de 2 % à 4 %.

* Pentair a également annoncé mardi soir avoir nommé l’ancien directeur financier Bob Fishman au poste de directeur financier par intérim, avec effet immédiat.

* Cette nomination fait suite au départ de Nicholas Brazis la semaine dernière.