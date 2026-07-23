L'action PBCO Financial bondit suite à l'accord de rachat de 167 millions de dollars avec Northrim BanCorp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juillet - ** Le cours de l'action de la banque communautaire PBCO Financial ( PBCO.PK ) bondit de 22,5% pour atteindre 30 dollars ** La banque locale Northrim BanCorp, basée en Alaska NRIM.O , va racheter PBCO dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'un montant de 167,3 millions de dollars (XX,X millions d'euros), ont annoncé les deux banques mercredi en fin de journée

** Les actionnaires de PBCO recevront 1,160 actions NRIM pour chaque action détenue

** Cette opération marque la première expansion de son réseau de succursales de Northrim hors de son État d’origine, étendant ainsi sa présence au sud de l’Oregon et dans la vallée de Willamette

** La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026 ou au premier trimestre 2027 ** À la dernière clôture, l'action PBCO affichait une hausse de 36,5% depuis le début de l'année