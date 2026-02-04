L'action McKesson progresse après le relèvement de ses prévisions de bénéfices annuels

4 février - ** Les actions du distributeur américain de médicaments McKesson MCK.N ont augmenté de 2 % à 837,96 $ après la fermeture des marchés ** MCK revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels , misant sur une forte croissance de ses activités de distribution de médicaments oncologiques et spécialisés

** Le bénéfice par action ajusté annuel devrait se situer entre 38,80 $ et 39,20 $, contre 38,35 $ à 38,85 $ précédemment

** Les recettes du troisième trimestre s'élèvent à 106,16 milliards de dollars, contre 105,86 milliards de dollars prévus - données compilées par LSEG

** Bénéfice par action ajusté trimestriel de 9,34 $, dépassant les estimations des analystes de 9,22 $

** L'action a augmenté de 43 % en 2025