L'action Marvell atteint un niveau record après que Huang, de Nvidia, l'ait qualifiée de « prochaine entreprise à atteindre les 1 000 milliards de dollars »

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Les actions de Marvell Technology ( MRVL.O ) ont bondi de plus de 25 % mardi après que Jensen Huang, directeur généralde Nvidia ( NVDA.O ), a qualifié le fabricant de puces de prochaine « entreprise à 1 000 milliards de dollars ».

M. Huang et le directeur général de Marvell, Matt Murphy , s'exprimaient mardi lors de la semaine Computex à Taipei.

Les actions de Marvellont clôturé en hausse de 22,5 % à un niveau record, conférant à l'entreprise une capitalisation boursière de 234 milliards de dollars, bien en deçà de la barre du billion de dollars évoquée par M. Huang.

Nvidia a investi 2 milliards de dollars dans Marvell plus tôt cette année, dans le cadre de ses efforts visant à faciliter l'utilisation par ses clients des puces d'intelligence artificielle sur mesure que la petite entreprise conçoit avec les équipements réseau et les processeurs centraux de Nvidia.

Marvell a prévu la semaine dernière que son activité de puces sur mesure dépasserait les 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2029, à mesure que les entreprises du cloud développent leurs centres de données d'IA.

L'essor de l'IA a stimulé la demande de puces spécialisées qui, associées aux technologies d'interconnexion de Marvell, jouent un rôle essentiel dans les centres de données de pointe en reliant des milliers de processeurs utilisés pour entraîner et faire fonctionner des modèles d'IA.

Marvell semblait en passe d'ajouter plus de 45 milliards de dollars à sa capitalisation boursière si les gains se maintenaient. Les actions de Nvidia NVDA.O ont grimpé de 3,2 %.