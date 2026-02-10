L'action Marriott atteint un niveau record après un chiffre d'affaires du T4 supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** L'action de l'opérateur hôtelier Marriott International MAR.O a atteint un niveau record après les résultats du T4 de la société , en hausse d'environ 8,4 % à 358,77 $.

** MAR a annoncé un chiffre d'affaires de 6,69 milliards de dollars au T4, dépassant les attentes moyennes des analystes de 6,67 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires mondial des chambres de luxe de MAR a augmenté de plus de 6 % au T4.

** La société affirme que les consommateurs haut de gamme restent résilients et continuent de donner la priorité aux dépenses d'expérience et de voyage dans le cadre d'une "demande insatiable de luxe" sur les marchés internationaux

** Le BPA ajusté s'est élevé à 2,58 $ au T4, ce qui est inférieur aux estimations de 2,61 $.

** Prévisions pour 2026 d'une croissance du revenu par chambre disponible (RevPAR) de 1,5% à 2,5%, en deçà des attentes de Wall Street, en raison de l'affaiblissement de la demande de voyages à prix modérés aux Etats-Unis

** L'action MAR a augmenté d'environ 9 % au cours des 12 derniers mois, contre une hausse de 15 % du S&P 500 .SPX .