L'action LVMH en baisse de 2% après un S1 en demi-teinte

L'action LVMH LVMH.PA recule de quelque 2% après avoir ouvert en hausse mardi, au lendemain de la publication des résultats financiers du deuxième trimestre du géant du luxe, la solidité de la demande aux États-Unis n'ayant pas suffi a apaiser les inquiétudes des investisseurs quant à la reprise de la division mode et maroquinerie, la plus rentable du groupe français.

A Paris, vers 07h50 GMT, l'action cède 2,2% à 456,6 euros, après avoir grimpé de 2,4% dans les premiers échanges, contre un gain de 0,72% pour le CAC 40 .FCHI au même moment.

Les autres valeurs européennes du luxe progressent, avec des hausses de 1-2% pour Burberry BRBY.L , L'Oréal OREP.PA , Hermès HRMS.PA , et Kering PRTP.PA , tandis que le compartiment sectoriel .STXLUXP gagne 0,8%.

Détenteur de plus de 70 marques dont Louis Vuitton, Dior ou les champagnes Moët et Chandon, LVMH a fait état lundi de ventes de 19,5 milliards d'euros, en croissance organique de 3% sur un an, soutenues par les achats croissants de la clientèle américaine, qui compensent la diminution des dépenses des consommateurs au Moyen-Orient et en Europe du fait de la guerre en Iran.

Selon les analystes de TD Cowen, l'accélération enregistrée au deuxième trimestre témoigne des premiers progrès réalisés "grâce à l'accent mis par la direction sur la créativité, l'innovation produit et le commerce expérientiel, une stratégie qui commence à porter ses fruits".

"Nous pensons que la croissance (aux États-Unis) semble de plus en plus portée par le trafic, l'innovation produit et les gains de parts de marché plutôt que par les prix", ajoutent-t-ils dans une note.

Les ventes de la division Mode et Maroquinerie, qui représentait l'année dernière environ 80% du bénéfice de LVMH, ont augmenté de 1% sur un an à 8,90 milliards d'euros, retrouvant la croissance pour la première fois en deux ans mais restant en-deçà des attentes des analystes, qui tablaient +1,7%.

"Toute l'attention était tournée vers FLG", a déclaré un opérateur après la publication des résultats.

D'après RBC, la question reste de savoir si cette division pourra répondre aux attentes pour l'ensemble de l'année malgré une base de comparaison plus difficile au troisième trimestre, le courtier ajoutant que cela était nécessaire "pour que le titre commence à progresser".

"Les deux années de légère baisse du chiffre d'affaires à périmètre constant de Mode et Maroquinerie s'inscrivent dans un contexte de périodes de référence extrêmement difficiles", rappelle Jelena Sokolova, analyste chez Morningstar.

"Nous pensons qu'à plus long terme, l'entreprise est bien placée pour renouer avec une performance supérieure à celle du secteur", ajoute-t-elle.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Alessandro Parodi, édité par Benoit Van Overstraeten)