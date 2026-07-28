L'action LVMH devrait reculer, l'impact de la guerre en Iran pesant sur les ventes dans le secteur de la mode

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, avant l'ouverture de la Bourse, l'action LVMH LVMH.PA affichait une baisse de 2% à 3%, après que le géant français du luxe eut publié dans la nuit ses chiffres d'affaires du deuxième trimestre , qui n'ont pas réussi à convaincre les investisseurs d'une reprise imminente au sein de sa division la plus rentable.

Le propriétaire de Louis Vuitton, Dior et du champagne Moët & Chandon a indiqué que le chiffre d’affaires trimestriel de sa division mode et maroquinerie, qui génère l’essentiel de son résultat d’exploitation, avait progressé de 1% à taux de change constants, pour s’établir à 8,90 milliards d’euros.

Il s'agit de la première hausse trimestrielle de ce segment depuis deux ans, même si elle reste en deçà des prévisions des analystes, qui tablaient sur une progression de 1,7%. LVMH a souligné un ralentissement des dépenses en Europe, où le tourisme a été affecté par la guerre en Iran.

“Toute l’attention était tournée vers FLG”, a déclaré un trader après la publication des résultats.

La question reste de savoir si la division pourra répondre aux attentes pour l’ensemble de l’année malgré une comparaison plus difficile au troisième trimestre, a indiqué la société de courtage RBC dans une note, ajoutant que cela était nécessaire “pour que le titre commence à progresser” selon elle.

LVMH a enregistré une croissance organique globale de 3% au cours du trimestre, laissant planer le doute quant à savoir si cette progression relativement modeste de son chiffre d’affaires était suffisante pour rassurer les investisseurs sur le fait que le secteur du luxe, qui pèse 400 milliards de dollars, sortait définitivement d’une période de ralentissement de deux ans.

“Notre thèse concernant LVMH repose sur la reprise des performances du secteur du luxe et sur la surperformance à long terme des marques du groupe par rapport à l’ensemble du secteur”, ont déclaré les analystes de Morningstar dans une note adressée à leurs clients.

“Pour l’instant, LVMH reste à la traîne par rapport à ses concurrents, même si les tendances s’orientent légèrement à la hausse”, a ajouté la société de courtage.

(1 dollar = 0,8798 euro)