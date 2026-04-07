L'action Leonardo plonge après des informations sur le départ de son administrateur délégué

L'action Leonardo LDOF.MI recule fortement mardi à la Bourse de Milan, les analystes d'Equita attribuant cette baisse aux informations parues dans la presse selon lesquelles le groupe italien de défense serait sur le point de remplacer son administrateur délégué.

Le titre du groupe, contrôlé par l'État italien, plonge de 6,4% vers 10h21 GMT à la reprise des échanges, suspendus plus tôt dans la séance.

Le courtier Equita souligne que plusieurs médias, dont les quotidiens italiens La Repubblica et Il Fatto Quotidiano, ont rapporté ces derniers jours que l'administrateur délégué, Roberto Cingolani, ne renouvellerait pas son mandat lorsqu'il arrivera à échéance en mai prochain.

Compte tenu des solides performances du groupe de défense, cette décision serait une surprise, selon la société de courtage.

Les médias indiquent également que l'administrateur délégué de MDBA Italy, Lorenzo Mariani, qui a occupé le poste de co-administrateur délégué sous le mandat de Roberto Cingolani jusqu'en 2025, est le candidat favori pour le remplacer.

Le conseil d'administration du groupe devrait se prononcer sur la question le 7 mai et les listes de candidats doivent être déposées d'ici lundi prochain, selon les informations parues dans la presse.

L'agence Bloomberg a pour sa part rapporté lundi que le gouvernement italien nommerait un nouvel administrateur délégué dès cette semaine, ajoutant qu'Alessandro Ercolani, administrateur délégué de Rheinmetall RHMG.DE et Stefano Donnarumma, patron des chemins de fer italiens (FS), figuraient parmi les principaux candidats.

Les représentants de Leonardo n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour commenter.

À la clôture de la séance précédente, jeudi dernier, l'action Leonardo affichait une hausse de 26,6% depuis le début de l'année.

(Rédigé par Diana Mandia, avec Anna Uras, édité par Benoit Van Overstraeten)