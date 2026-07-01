L'action Kroger chute suite à l'accord d'acquisition du distributeur Giant Eagle

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1er juillet - ** L'action Kroger KR.N a reculé de 2,3 % à 54,26 dollars mercredi après que la société a annoncé l'acquisition du distributeur alimentaire régional Giant Eagle pour 1,65 milliard de dollars, dans un contexte de concurrence accrue ** Cette transaction , qui comprend 1,25 milliard de dollars en espèces et la reprise de 400 millions de dollars de dettes, vise à renforcer la présence de KR dans le Midwest et la région du Mid-Atlantic

** KR est en concurrence avec Walmart WMT.O et les chaînes de supermarchés traditionnelles, notamment Target TGT.N , ainsi qu’avec les détaillants spécialisés comme Trader Joe’s et les magasins discount tels qu’Aldi, pour attirer une clientèle soucieuse du rapport qualité-prix

** Mercredi, l’action WMT a reculé d’environ 5 % et celle de TGT de 2 %

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action KR affiche une baisse d'environ 13 % depuis le début de l'année, sous-performant nettement la progression de 9,5 % de l'indice S&P 500 .SPX

** Sur les 25 analystes couvrant le titre, 12 recommandent "achat fort" ou "achat", tandis que 13 conseillent de "conserver"; le cours cible médian de 72 dollars est en baisse par rapport aux 77 dollars d’il y a un mois, selon les données de LSEG