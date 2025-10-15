L'action JB Hunt en hausse de 0,9% ; baisse du BPA et du chiffre d'affaires au T3 en glissement annuel

15 octobre - ** Les actions de la société de transport routier J.B. Hunt JBHT.O ont augmenté de 0,9% mercredi avant la publication du rapport trimestriel après la clôture du marché

** Les analystes de Wall Street prévoient que JBHT publiera un BPA ajusté de 1,46 $ au troisième trimestre, contre 1,49 $ au trimestre précédent, sur un chiffre d'affaires de 3,03 milliards de dollars, contre 3,07 milliards de dollars l'année précédente, selon les données recueillies par LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, la société a atteint ou dépassé les attentes en matière de revenus seulement 4 fois, tandis que le BPA a dépassé les attentes deux fois au cours de la même période ** En juillet, JBHT.O a fait état d'une baisse de ses bénéfices au deuxième trimestre , l'augmentation des dépenses liées aux salaires et à l'équipement ayant pesé sur ses marges. La semaine dernière, Stephens a réduit son PT pour la société, citant les prévisions de baisse des volumes intermodaux au second semestre en raison de la faiblesse de la demande ** JBHT à 140,68 $ contre une prévision médiane de 158,50 $, en hausse par rapport à 157 $ il y a un mois, selon LSEG, qui indique 27 notations d'analystes: 7 'strong buy', 7 'buy', 12 'hold' et 1 'sell'

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé d'environ 18 %, contre une baisse d'environ 2 % pour l'indice Dow Jones Transport average .DJT .