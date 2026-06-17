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L'action Jabil a atteint un niveau record après que la société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 16:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juin - ** L'action du groupe électronique Jabil JBL.N bondit de 10,3 % à 414,1 dollars, atteignant un niveau record

** La société revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice pour l'exercice , grâce à la demande croissante en centres de données

** Elle table désormais sur un BPA ajusté de 12,7 dollars pour l'exercice, contre une prévision antérieure de 12,25 dollars

** « La demande en infrastructures d’IA reste extrêmement forte, et nos perspectives de chiffre d’affaires annuel lié à l’IA sont désormais nettement plus élevées », a déclaré le directeur général Mike Dastoor.

** Le titre JBL a progressé de 81 % depuis le début de l’année

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