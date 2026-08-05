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L'action indienne Bharti Hexacom recule ; Citi souligne que le nombre de nouveaux abonnés est inférieur aux prévisions
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 10:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** L'action Bharti Hexacom BHAX.NS recule de 3,3% à 1.562,90 roupies

** Le bénéfice consolidé de l'opérateur télécom pour le trimestre clos en juin progresse de 23,2% à 4,82 milliards de roupies (soit 50,62 millions de dollars), tandis que le chiffre d'affaires d'exploitation augmente de 10,9% à 25,1 milliards de roupies

** Citi (“Neutre”; objectif de cours: 1.715 roupies) indique que la croissance séquentielle du chiffre d’affaires du segment “résidentiel” de la société s’est avérée inférieure aux estimations du courtier en raison d’une augmentation du nombre d’abonnés plus faible que prévu

** Indique que le résultat d'exploitation de la société était conforme aux estimations malgré un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions, car la hausse des frais d'accès, généralement versés à d'autres opérateurs de télécommunications pour la connexion des appels, des données ou des messages, a pesé sur le résultat

** Le titre est noté “Achat” en moyenne par 14 analystes; objectif de cours médian à 1.860 roupies – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, le titre a reculé de 14,2%

(1 $ = 95,2125 roupies indiennes)

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