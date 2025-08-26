L'action Generac glisse alors que Citigroup la rétrograde à "neutre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques Generac Holdings GNRC.N chutent de près de 2,6 % à 190,69 $ avant le marché

** Citigroup rétrograde le titre de "achat" à "neutre"

** Nous pensons que le titre n'est plus saisonnier, avec une force pendant la saison des ouragans et un manque d'élan pendant les mois où il n'y a pas d'activité de panne élevée" - Citigroup

** L'objectif de prix passe de 138 $ à 219 $, ce qui représente une hausse de 13,30 % par rapport à la dernière clôture de l'action lundi

** La société de courtage indique que l'activité d'alimentation de secours à domicile de Generac continue de s'améliorer, que de nouveaux produits aideront à augmenter les prix, qu'ecobee (qui fabrique des thermostats intelligents) est en croissance et que les dépenses sont en hausse dans le secteur des télécommunications

** La note moyenne de 22 analystes est "acheter"; le prix médian est de 202,5 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action est en hausse de 25 % depuis le début de l'année