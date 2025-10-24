 Aller au contenu principal
L'action Ford s'envole après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du troisième trimestre
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 15:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

24 octobre - ** Les actions de l'ancien constructeur automobile Ford F.N augmentent de 7 % à 13,19 $

** La société a affiché un bénéfice trimestriel par action de 45 cents, dépassant les attentes des analystes de LSEG qui tablaient sur 36 cents

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est élevé à 50,5 milliards de dollars, soit une hausse de 9 % par rapport à l'année dernière

** Les ventes de camions et de SUV à essence continuent de générer des bénéfices pour le constructeur automobile

*les ventes de camions et de SUV à essence continuent d'alimenter les bénéfices du constructeur automobile * Cependant, Co a réduit sa prévision de 2025 pour le bénéfice avant intérêts et impôts à une fourchette de 6 à 6,5 milliards de dollars, contre 6,5 à 7,5 milliards de dollars précédemment

** Piper Sandler déclare que sans un récent incendie chez le fournisseur d'aluminium de Ford, l'entreprise aurait augmenté ses prévisions

** Trois des 25 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 19 à "conserver" et trois à "vendre" ou moins; leur prévision médiane est de 11 $

** Depuis le début de l'année, les actions Ford ont augmenté de 25,56 % à la dernière clôture

Valeurs associées

FORD MOTOR
13,448 USD NYSE +9,24%
