L'action FMC atteint son plus bas niveau depuis plus de deux décennies, les problèmes liés aux stocks et aux prix entraînant une révision à la baisse des prévisions

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(Mise à jour des cours et ajout des commentaires des analystes)

L'action FMC FMC.N a vu son cours plonger de 34 % jeudi, atteignant son plus bas niveau depuis plus de 23 ans, après que le fabricant de produits chimiques agricoles a revu à la baisse ses prévisions pour le troisième trimestre et annoncé des charges pouvant atteindre 675 millions de dollars liées à des baisses de prix et à des modifications de son modèle de tarification aux États-Unis.

L'entreprise est confrontée à une faible demande de la part des distributeurs, car la baisse des prix du marché et la concurrence accrue des génériques rendent les produits haut de gamme plus difficiles à vendre, ce qui incite les clients à se montrer réticents à reconstituer leurs stocks.

Voici plus de détails:

* FMC prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires, hors Inde, compris entre 65 et 125 millions de dollars, en baisse par rapport à ses prévisions antérieures de 840 à 900 millions de dollars

* La société prévoit une perte d’EBITDA ajusté comprise entre 510 et 565 millions de dollars, contre une prévision antérieure de bénéfice compris entre 120 et 140 millions de dollars

* Les perspectives révisées incluent des charges comprises entre 625 et 675 millions de dollars liées à des mesures commerciales affectant le chiffre d’affaires et l’EBITDA ajusté

* "Nous n’avons jamais rien vu de tel… l’ampleur de la révision à la baisse des perspectives actualisées de FMC pour le troisième trimestre 2026 est stupéfiante à première vue et reste médiocre même après prise en compte d’une charge importante et source de distorsion", a déclaré Kevin McCarthy, de Vertical Research Partners

* FMC a précisé que ces mesures commerciales comprenaient une baisse des prix sur certains produits détenus par des distributeurs au Brésil, en Argentine, aux États-Unis et au Canada

* La société va également revoir son modèle de vente aux États-Unis, en réduisant l’écart entre les prix catalogue bruts et les prix nets après remises

* FMC prévoit de rester en conformité avec ses clauses restrictives au 30 septembre, mais prévoit d’entamer des discussions avec ses prêteurs au sujet d’éventuelles modifications de ces clauses au cours de l’année à venir