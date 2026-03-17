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L'action Elbit Systems progresse, le bénéfice bondissant grâce à la demande liée à la guerre
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 13:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Les actions cotées en bourse de la société israélienne de défense Elbit Systems ESLT.O sont en hausse de 6,8 % à 933,98 dollars après avoir annoncé mardi une forte augmentation des bénéfices pour 2025, stimulée par la forte demande de l'armée du pays pendant la guerre de Gaza, et signalé des gains supplémentaires liés à la guerre contre l'Iran ** L'entreprise de défense a déclaré que son BPA ajusté pour 2025 a augmenté à 12,75 $ contre 8,76 $ en 2024, le chiffre d'affaires a augmenté de 16% pour atteindre 7,9 milliards de dollars, tandis que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a franchi la barre des 2 milliards de dollars pour la première fois

** Le bénéfice par action ajusté du 4e trimestre a augmenté de 34 % en glissement annuel pour atteindre 3,56 $

** Le carnet de commandes a augmenté à 28,1 milliards de dollars, contre 22,6 milliards de dollars un an plus tôt, l'entreprise ayant noté une "augmentation matérielle continue" de la demande de l'armée israélienne depuis octobre 2023

** Les actions cotées aux Etats-Unis se sont récemment échangées autour de 62 fois les bénéfices attendus, par rapport à leur PE prévisionnel moyen sur 5 ans de 27, ce qui suggère que les actions pourraient être surévaluées, selon LSEG Datastream

** Jusqu'à lundi, les actions d'ESLT ont bondi de 51% depuis le début de l'année et d'environ 140% au cours des 12 derniers mois. Elles ont atteint un record intrajournalier de 960 $ le 6 mars

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ELBIT SYSTEMS LT
874,5000 USD NASDAQ 0,00%
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