L’action Edenred proche de son plus haut pour son entrée au CAC 40

L'action Edenred a fait son entrée au sein de l'indice phare français, le CAC 40. Alors que l'action Edenred flirte avec ses plus hauts historiques autour des 61,30 euros, est-ce le bon moment d'investir dans l'action Edenred (EDEN) en Bourse ? Quelles sont les opportunités de croissance et les limites de cette société ? ActivTrades s'est penché sur l'entreprise de services prépayés dans cette analyse et avis de l'action Edenred.

Qui est Edenred, la nouvelle action du CAC 40 ?

Edenred, précédemment connu sous le nom d'Accor Services entre 1998 et 2010, est une société française créée en 1962 et spécialisée dans les services prépayés.

Cette entreprise, connue pour avoir créé le célèbre ticket Restaurant, offre des solutions de paiement à usages spécifiques aux acteurs du monde du travail quels qu'ils soient, comme les entreprises, les collectivités, les salariés, les commerçants partenaires ou encore les pouvoirs publics.

Ces offres de paiement couvrent divers domaines tels que l'alimentation (ticket Alimentation, titres Restaurant…), la motivation (cartes cadeaux Kadéos, ticket Compliment…), ainsi que la mobilité (ticket Car, ticket Fleet Pro, solutions multi-énergies…) et les paiements professionnels (cartes virtuelles…).

Pourquoi l'action Edenred fait-elle son entrée dans le CAC 40 ?

Pour rappel, tout changement dans la composition des indices appartenant à la bourse Euronext Paris se fait en fonction des décisions du Conseil Scientifique des Indices.

Tous les mois de mars, juin, septembre et décembre, ce comité analyse les composants des différents indices de la famille du CAC en prenant en compte plusieurs facteurs.

On pensera notamment à la capitalisation boursière d'une action, sa volatilité, sa liquidité, son volume d'activité ou encore la taille du capital flottant, le nombre de titres ou la représentativité du secteur d'activité au sein de l'indice. Il est aussi important que les entreprises appartenant au CAC 40 aient une stratégie commerciale et marketing internationale bien établie.

C'est ainsi que le Comité Scientifique des Indices évalue les entreprises candidates à l'inclusion ou à l'exclusion pour déterminer si un changement dans la composition d'un indice est pertinent.

Alors qu'aucun changement au sein du CAC 40 n'avait été effectué depuis septembre 2021 avec l'entrée d'Eurofins Scientific, il a été décidé le 8 juin 2023 que l'entreprise Edenred allait remplacer le groupe de média et de communication Vivendi dans la composition du CAC 40 le 19 juin 2023.

Cette nouvelle intégration se fait quelques mois après le lancement de sa nouvelle stratégie Beyond 22-25 et l'inclusion de l'action Edenred dans l'indice CAC 40 ESG.

Comme l'explique Edenred dans son communiqué de presse, l'entrée de l'action Edenred au sein de l'indice français populaire est due aux nombreux efforts de l'entreprise qui ont été faits depuis la scission des activités de l'hôtellerie et des services prépayés du groupe Accor en 2010.

Avec sa plateforme, Edenred a réussi à connecter 52 millions d'utilisateurs à 2 millions de commerçants via plus de 1 000 000 d'entreprises clientes, ce qui en fait une référence incontournable pour les acteurs du monde du travail.

Entre 2016 et 2022, les principaux indicateurs économiques et financiers d'Edenred ont enregistré une croissance remarquable : le revenu total, l'EBITDA, le résultat net et le free cash-flow ont tous doublé au cours de cette période.

En parallèle, la capitalisation boursière de l'entreprise Edenred a augmenté de plus de trois fois, passant de 4,4 milliards d'euros fin 2015 à 15,2 milliards d'euros au moment de l'annonce de l'inclusion de l'action Edenred dans l'indice CAC 40 le 8 juin 2023.

Quels sont les atouts et limites d'Edenred ?

Comme nous venons de le souligner, l'entreprise Edenred connaît une croissance solide de ses indicateurs économiques et financiers depuis plusieurs années, reflétant ainsi sa capacité à adapter sa stratégie pour générer des revenus et des bénéfices solides via des solutions qui s'adaptent aux besoins changeants des entreprises et de leurs employés.

La diversification de ses activités dans des domaines tels que l'alimentation, la motivation et la mobilité lui permet de profiter de différentes sources de revenus. En tant qu'acteur majeur des services prépayés, Edenred bénéficie d'une position avantageuse avec une large base d'utilisateurs et un réseau étendu de commerçants partenaires.

Il s'agit aussi d'un leader reconnu avec une présence mondiale qui bénéficie d'un avantage concurrentiel significatif, en particulier grâce à son produit phare, le ticket Restaurant, largement adopté et utilisé.

La stratégie de développement international d'Edenred offre des opportunités de croissance supplémentaires et permet une diversification accrue des revenus.

L'entreprise devrait aussi bénéficier de l'écosystème dédié au secteur Tech d'Euronext, car Edenred vient d'intégrer ​​l'initiative Euronext Tech Leaders dédiée aux sociétés en forte croissance et leaders de la Tech cotées sur les différents marchés d'Euronext (Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo et Paris).

Edenred : un début d'année 2023 meilleur que celui de 2022

Au premier trimestre 2023, Edenred a enregistré des revenus de 557 millions d'euros, en hausse de 25,7 % en données comparables, et un chiffre d'affaires opérationnel de 519 millions d'euros, en hausse de 21,8 % en données comparables par rapport au premier trimestre 2022.

L'entreprise Edenred a connu une croissance organique à deux chiffres dans l'ensemble des zones géographiques dans lesquelles elle opère et des différentes lignes de métier, démontrant une solide dynamique de croissance. Les autres revenus ont triplé par rapport au premier trimestre 2022, en passant de 38 millions d'euros contre 13 millions d'euros.

Première transformation stratégique dès 2016 pour Edenred

Depuis 2016, Edenred a réussi à transformer son modèle économique grâce à une stratégie globale incluant l'extension et la diversification de son portefeuille de solutions, en mettant l'accent sur des marchés à fort potentiel.

L'entreprise a accordé une grande importance au leadership technologique, ce qui a conduit au développement d'une plateforme unique et entièrement numérique. Elle développe en effet de plus en plus de solutions à la pointe de la technologie permettant de séduire toujours plus d'acteurs et ses différentes initiatives lui ont permis d'amener la portion de son volume d'affaires digital à presque 95 %.

Elle a également optimisé sa stratégie de mise sur le marché, en ciblant notamment le segment des PME pour accélérer sa pénétration du marché.

Enfin, la société s'est engagée en faveur des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), en mettant en place une politique ambitieuse de responsabilité sociale des entreprises (RSE).

Grâce à cette transformation, Edenred a réalisé une solide performance tout au long de la période de 2016 à 2022. Elle a connu une croissance durable avec un chiffre d'affaires total multiplié par 1,8, un EBITDA ayant presque doublé et un bénéfice net part du Groupe multiplié par 2,2.

Par ailleurs, l'entreprise Edenred a créé des opportunités d'emploi importantes avec une augmentation de ses effectifs, puisque l'entreprise est passée de 7 200 employés à 12 000 personnes.

Nouvelle stratégie d'Edenred pour l'horizon 2022-2025 avec Beyond 22-25

Le 25 octobre 2022, Edenred a présenté son nouveau plan stratégique pour les prochaines années jusqu'en 2025 pour aller toujours plus loin, la stratégie Beyond​ 22-25.

Cette dernière vise à faire d'Edenred la plateforme de référence pour les solutions liées au travail et comprend l'extension des avantages sociaux pour les employés, le soutien à la transition vers une énergie propre pour les flottes de véhicules et la fourniture de solutions de paiement complètes pour les entreprises.

Edenred prévoit d'améliorer sa plateforme numérique en proposant une variété de solutions B2B2C et s'attend à croître sur un marché plus vaste et à améliorer son modèle commercial en utilisant de nouveaux canaux de distribution tout en impliquant davantage les utilisateurs et en monétisant les données.

L'entreprise compte tirer parti des tendances telles que la numérisation, l'évolution des environnements de travail et la transition vers une énergie durable avec des solutions qui devraient susciter un intérêt toujours plus important car elles répondent aux défis actuels comme la baisse du pouvoir d'achat ou la nécessité d'une meilleure gestion des dépenses de flotte.

Edenred prévoit des résultats positifs dans le contexte économique actuel et anticipe une augmentation des revenus due à des taux d'intérêt plus élevés. La croissance annuelle de l'EBITDA devrait être de 12 % et le taux de conversion annuel du flux de trésorerie disponible/EBITDA devrait être supérieur à 70 %.

L'entreprise a également des objectifs financiers ambitieux et s'engage à atteindre une neutralité carbone nette d'ici 2050.

Politique de dividende Edenred intéressante

Il est aussi intéressant de noter qu'Edenred maintient une politique de distribution de dividendes solide et en augmentation depuis 2019, offrant un rendement attractif pour les investisseurs de type « buy-and-hold ».

En 2022, une action Edenred rapportait un dividende de 1 euro, soit une augmentation de 11 % par rapport au 0,90 euro proposé en 2021 et une hausse de 100 % depuis les 0,50 euro proposé en 2010.

Risques liés aux activités d'Edenred

Il est important de noter que les activités d'Edenred doivent aussi faire face à certains risques.

Le plus grand risque est le fait que l'entreprise dépend de partenariats avec des commerçants, des entreprises clientes et d'autres acteurs de l'industrie pour maintenir son offre et son réseau. Ainsi, si des changements dans ses partenariats venaient à arriver, ou si l'entreprise devait perdre une partie de ses relations clés, alors cela pourrait négativement affecter ses activités.

On pensera aussi au risque financier lié au défaut des clients et aux fluctuations des devises, au risque légal comme des changements de régulation dans les pays où l'entreprise opère, au risque de cybercriminalité, au risque de concurrence ou encore au risque opérationnel.

Analyse technique de l'action Edenred

Coté sur la bourse de Paris, l'action Edenred fait partie de plusieurs indices boursiers, notamment des indices français comme le CAC 40, le CAC 40 ESG, le CAC Next 20 ou le CAC Large 60 et des indices plus larges comme l'Euronext 100, le FTSE4Good et le MSCI Europe.

Depuis sa scission avec Accor et son entrée en bourse (IPO) en juillet 2010 autour des 13 euros, l'action Edenred (EDEN) a connu un premier mouvement de hausse de 100 % entre juillet 2010 et mars 2013, en passant de 13 euros à presque 27 euros.

Le titre Edenred est ensuite venu retester son niveau d'IPO en février 2016 avant d'accélérer vers le haut (+ 290 %) pour atteindre un nouveau record autour des 51,50 euros en janvier 2020.

Avec la panique boursière liée au Covid-19, l'action Edenred a perdu plus de 74 % les deux mois suivants pour toucher un nouveau point bas autour des 30 euros. Entre mai 2020 et juillet 2021, les cours d'Edenred retouchent l'ancien plus haut enregistré avant le Covid-19 avant de chuter de nouveau vers les 36,45 euros en février 2022.

Depuis, l'action Edenred a gagné plus de 68 % et évolue autour des 61,30 euros.

Analyse graphique du cours de Bourse de l'action Edenred

Café de la Bourse



Graphique Journalier de l'Action Edenred – Source : TradingView

Alors que l'effet d'annonce de l'entrée d'Edenred au sein du CAC 40 a été positif pour l'entreprise qui va désormais bénéficier d'une meilleure visibilité auprès des investisseurs étrangers, il est important de souligner que l'action Edenred se trouve proche de ses niveaux historiques (actuellement autour des 61,30 euros) après une hausse de 19 % depuis mi-mars 2023.

La configuration est globalement positive, mais certains pourraient anticiper un affaiblissement du momentum haussier, voire un potentiel retournement des prix, à cause de la divergence baissière de l'indicateur du Relative Strength Index (RSI) et de la sortie du RSI de sa zone de sur-vente.

Pour rappel, une divergence se produit en trading lorsqu'il y a une différence entre le mouvement du prix d'un actif financier et celui d'un indicateur technique associé.

On parle de divergence baissière lorsque le prix d'un actif forme des plus hauts de plus en plus hauts, alors que le mouvement d'un indicateur technique montre des plus hauts de moins en moins hauts.

Notre analyse et avis sur l'action Edenred

L'action Edenred est actuellement proche de ses plus hauts. Malgré tout, il existe plusieurs relais de croissance qui pourraient soutenir l'action Edenred en Bourse.

L'entreprise a par exemple enregistré une croissance solide ces dernières années, démontrant sa capacité à générer des revenus importants et en hausse.

Edenred tire également parti de la forte inflation qui continue de se manifester en Europe et dans le monde, car les entreprises intensifient leurs achats de titres-restaurants pour soutenir leurs employés face à la flambée des prix alimentaires par exemple.

Parallèlement, les défis liés au recrutement et à la fidélisation des talents incitent les employeurs à améliorer les avantages offerts à leurs employés.

Son leadership sur le marché des services prépayés, la diversification de ses activités et sa présence mondiale lui confèrent un avantage concurrentiel significatif. Grâce à sa stratégie de développement international, Edenred bénéficie d'opportunités de croissance supplémentaires et diversifie ses sources de revenus.

La société adopte également des solutions technologiques innovantes pour rester compétitive et répondre aux évolutions du marché.

Toutefois, il est aussi important de considérer les risques auxquels Edenred est exposé, tels que sa dépendance aux partenariats, les risques financiers, légaux, de cybercriminalité, de concurrence et opérationnels.

