L'action du fabricant de Ray-Ban atteint son plus haut niveau historique, les investisseurs misant sur le boom des lunettes Meta AI

L'action d'EssilorLuxottica augmente de 13,8 % après un chiffre d'affaires élevé au troisième trimestre

Les lunettes à intelligence artificielle dopent les ventes et entraînent une augmentation de la production

Les analystes considèrent les lunettes intelligentes comme une innovation majeure

L'action du fabricant de Ray-Ban EssilorLuxottica ESLX.PA a augmenté de 14% pour atteindre un record historique vendredi, ajoutant près de 20 milliards de dollars en valeur de marché, l'enthousiasme des investisseurs pour ses lunettes Ray-Ban Meta

META.O dotées d'une intelligence artificielle ayant pris de l'ampleur.

Le groupe coté à Paris, fondé par le défunt entrepreneur italien Leonardo Del Vecchio et candidat possible au rachat du groupe de mode Armani, a annoncé jeudi des ventes au troisième trimestre en croissance de 11,7 % par rapport à l'année précédente, à 6,9 milliards d'euros (8,1 milliards de dollars).

Les résultats ont dépassé les attentes et constituent la meilleure performance trimestrielle jamais enregistrée par l'entreprise, dans un contexte de forte demande de produits portables tels que les lunettes intelligentes qu'elle développe avec Meta depuis avant la pandémie.

Bien que l'activité "lunettes intelligentes" n'ait représenté jusqu'à présent qu'une fraction du chiffre d'affaires total d'EssilorLuxottica, elle est devenue un point focal pour les analystes et les investisseurs, ainsi qu'un catalyseur pour les investissements de l'entreprise.

Les analystes de Barclays ont prédit que les lunettes intelligentes pourraient devenir l'innovation la plus perturbatrice depuis les téléphones portables, prévoyant 60 millions d'unités vendues dans le monde d'ici 2035.

Les lunettes dotées d'IA ont contribué à la croissance des ventes à hauteur de plus de quatre points de pourcentage , a déclaré le directeur financier Stefano Grassi, la demande ayant incité EssilorLuxottica à accélérer ses plans de capacité de production pour les lunettes en avance sur le calendrier.

"La croissance exponentielle des wearables a donné un coup de pouce supplémentaire à la performance du chiffre d'affaires", a déclaré l'entreprise dans un communiqué jeudi.

L'ACTION ESSILORLUXOTTICA AFFICHE LA PLUS FORTE HAUSSE QUOTIDIENNE DEPUIS 2008

L'action d'EssilorLuxottica était en hausse de 13,8 % à 14h00GMT, la plus forte hausse quotidienne depuis 2008, portant la capitalisation boursière de l'entreprise à 126,5 milliards d'euros.

Cette évolution a permis à l'indice de référence européen du luxe, le Stoxx Europe Luxury 10, de progresser de plus de 7 % sur la semaine, soit la plus forte hausse hebdomadaire de l'indice depuis le mois de janvier.

Les derniers modèles Ray-Ban Meta, dont le prix varie entre 379 et 799 dollars pour une nouvelle version phare avec écran intégré, sont actuellement vendus dans un nombre limité de magasins physiques, avec une expansion au Canada, en France, en Italie et en Grande-Bretagne prévue pour le début de l'année 2026.

Le succès naissant des lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta a ravivé une catégorie d'ordinateurs à lunettes depuis longtemps morte, Google GOOGL.O et Microsoft MSFT.O ayant précédemment abandonné le marché.

En associant des caméras améliorées et des fonctions d'intelligence artificielle générative aux modèles de Ray-Ban, Meta a attiré les grands rivaux technologiques sur le marché. Google et Samsung travaillent sur des lunettes basées sur la plateforme Android XR. Apple AAPL.O serait en train de travailler sur des lunettes intelligentes.

Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré dans une note aux investisseurs que les lunettes intelligentes étaient désormais un "moteur de croissance important", tandis que l'activité principale de l'entreprise restait résistante.

Les analystes d'Equita ont revu à la hausse leursprévisions de revenus annuels pour les wearables, et s'attendent désormais à un impact sur les ventes du groupe d'environ un milliard d'euros cette année, selon une note de recherche.

"L'accélération du chiffre d'affaires au troisième trimestre et le niveau de confiance exprimé sur les perspectives du quatrième trimestre et du moyen terme sont un indicateur important du succès des moteurs stratégiques du groupe ", ont-ils déclaré.

(1 dollar = 0,8540 euro)