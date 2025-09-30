L'action de Wolfspeed s'envole après la sortie de la faillite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions de Wolfspeed WOLF.N ont bondi de 46 % à 32,3 $ avant le marché après que le fabricant de puces a déclaré qu'il était sorti du chapitre 11 de la faillite .

** La société déclare avoir réduit sa dette totale de près de 70 %, diminué ses charges d'intérêts annuelles en trésorerie d'environ 60 %, et disposer des liquidités nécessaires pour continuer à approvisionner ses clients.

** WOLF fait partie des valeurs les plus en vogue sur la plateforme de médias sociaux Stocktwits.com.

** Le bond de 1 726,46 % de l'action au cours de la séance précédente a déclenché de nombreuses interruptions des transactions, mais les volumes de 7,33 millions étaient inférieurs aux moyennes mobiles à long terme après que WOLF a transféré son lieu de constitution de la Caroline du Nord au Delaware.

** Dans le cadre du plan, toutes les actions en circulation de la société seront annulées et la société prévoit d'émettre un total d'environ 25 millions d'actions.

** La société a émis des doutes sur la continuité de l'exploitation en mai et s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites en juin, invoquant la faiblesse de la demande et l'incertitude économique liée au commerce.

** L'action était tombée à un niveau record de 39 cents après l'annonce de la faillite.

** Les actions flottantes de WOLF ont un intérêt court de 32,3 %, selon les données compilées par LSEG.