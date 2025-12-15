L'action de Tesla bondit, Elon Musk confirmant les essais de robotaxi sans conducteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Akash Sriram

L'action Tesla TSLA.O a atteint son plus haut niveau depuis près d'un an lundi après que le directeur général Elon Musk a déclaré que le fabricant de véhicules électriques testait ses robotaxis sans moniteur de sécurité sur le siège du passager avant.

Si la valorisation de Tesla, qui s'élève à 1,53 billion de dollars - la plus élevée de tous les constructeurs automobiles au monde - est en grande partie liée à l'optimisme des investisseurs à l'égard de sa technologie de conduite autonome et de ses ambitions en matière de robots humanoïdes, l'essentiel de ses revenus et de ses bénéfices provient toujours de la vente de véhicules électriques.

Les actions de la société ont augmenté de 4,9 %, atteignant 481,37 dollars, leur plus haut niveau depuis près d'un an.

L'action avait atteint un record de 488,54 dollars le 18 décembre de l'année dernière, dans l'espoir que l'administration Trump assouplisse les obstacles réglementaires pour les voitures auto-conduites.

Tesla a lancé un service limité de robotaxi à Austin, au Texas, en juin, en utilisant des véhicules Model Y modifiés et équipés de la fonction d'autoguidage intégral. Les premières opérations étaient géo-clôturées et comprenaient un "moniteur de sécurité" humain sur le siège passager.

"Les essais sont en cours sans occupants dans la voiture", a déclaré Elon Musk dans un billet X dimanche.

Les investisseurs et les analystes parient sur le fait que Tesla va intensifier les tests et déployer rapidement des taxis sans chauffeur alors qu'elle se prépare à lancer son modèle Cybercab l'année prochaine.

"La nouvelle selon laquelle Tesla teste des robots-taxis sans les moniteurs de sécurité est conforme à nos attentes, à savoir que l'entreprise progresse dans ses tests, conformément aux déclarations de la direction lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre", a déclaré Seth Goldstein, analyste principal des actions chez Morningstar.

"Le marché se réjouit de ces progrès, ce qui fait grimper les actions aujourd'hui".

Tesla vante depuis longtemps ses projets de robot-taxi et de taxi autonome, bien que des obstacles réglementaires et des revers techniques aient à plusieurs reprises ralenti leur progression.

Waymo, l'unité d'Alphabet GOOGL.O , est en tête avec plus de 2 500 robotaxis commerciaux à travers les principales villes américaines, en novembre. CNBC a rapporté la semaine dernière que Waymo a effectué environ 450 000 trajets payants par semaine.