L'action de Tandem Diabetes progresse après le relèvement de sa note par Piper Sandler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Les actions de la société de technologie du diabète Tandem Diabetes Care TNDM.O augmentent de ~4,29% à 22,85 $ avant le marché

** Piper Sandler relève la note de TNDM de "neutre" à "surpondérer", citant les avantages d'une tarification améliorée des produits pharmaceutiques et les opportunités croissantes sur le marché international direct

** La société de courtage estime que les estimations de revenus pour les trois prochaines années sont significativement à la hausse, ce qui poussera l'action à la hausse

** Le nouveau produit Tubeless Mobi de la société devrait stimuler les livraisons de pompes dans les années à venir et aider TNDM à regagner des parts de marché.

** Piper Sandler augmente les prévisions à 33 $, soit une hausse de 50,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** 11 des 24 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, 13 à "conserver"; leur prévision médiane est de 27,50 $ - données LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~0,3 % depuis le début de l'année