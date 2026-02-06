L'action de Stellantis a atteint son niveau le plus bas depuis plus de cinq ans en raison d'une dépréciation de 26,5 milliards de dollars liée aux véhicules électriques

Les actions de Stellantis STLAM.MI ont chuté jusqu'à 20% tôt vendredi après que le constructeur automobile ait enregistré des charges d'environ 22,2 milliards d'euros (26,5 milliards de dollars) au second semestre 2025, alors qu'il réduit ses plans de développement de véhicules électriques.

Les actions du groupe franco-italien s'échangeaient à 6,55 euros à Milan, autour de leur prix le plus bas depuis juin 2020. Ses actions cotées à Paris étaient en baisse de 17,5 %.

"La facture arrive à échéance. Le marché amplifie tout et il a été surpris par l'annonce de ces données en dehors de la publication attendue des résultats de l'exercice", a déclaré un trader milanais.

Le courtier Equita a déclaré dans une note que la dépréciation était bien supérieure à ses attentes initiales de plus de 2 milliards d'euros.

Les actions cotées à Milan n'ont pas commencé à se négocier à l'ouverture du marché et ont été interrompues momentanément après une chute initiale de 14 %, alors que l'entreprise indiquait une perte préliminaire de 19 à 21 milliards d'euros pour le second semestre de 2025 et déclarait qu'elle ne paierait pas de dividende cette année.

Le directeur général et le directeur financier de Stellantis tiendront une conférence téléphonique à 13h00 GMT pour discuter des résultats préliminaires. Le rapport annuel du constructeur automobile devrait être publié le 26 février.