L'action de Sable en baisse suite à des informations sur les restrictions imposées au pétrole offshore en Californie
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le dernier point pour indiquer que l'action est en baisse de 3,58 % depuis le début de l'année)

9 septembre - ** L'action de la société pétrolière et gazière Sable SOC.N , basée à Houston, au Texas, est en baisse de 6,2 % dans les transactions de pré-marché après que le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, ait annoncé qu'il cherchait à imposer de nouvelles restrictions à l'industrie pétrolière offshore

** La législation, selon les rapports, imposerait des tests plus stricts pour le redémarrage des oléoducs internes inactifs

** Sable cherche à redémarrer l'unité Santa Ynez et le système d'oléoducs Las Flores en Californie

** L'action de Sable est en baisse de 3,58 % depuis le début de l'année

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
66,56 USD Ice Europ +0,48%
Pétrole WTI
62,78 USD Ice Europ +0,54%
