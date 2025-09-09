L'action de Sable en baisse suite à des informations sur les restrictions imposées au pétrole offshore en Californie

(Corrige le dernier point pour indiquer que l'action est en baisse de 3,58 % depuis le début de l'année)

9 septembre - ** L'action de la société pétrolière et gazière Sable SOC.N , basée à Houston, au Texas, est en baisse de 6,2 % dans les transactions de pré-marché après que le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, ait annoncé qu'il cherchait à imposer de nouvelles restrictions à l'industrie pétrolière offshore

** La législation, selon les rapports, imposerait des tests plus stricts pour le redémarrage des oléoducs internes inactifs

** Sable cherche à redémarrer l'unité Santa Ynez et le système d'oléoducs Las Flores en Californie

** L'action de Sable est en baisse de 3,58 % depuis le début de l'année