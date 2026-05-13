L'action de Red Cat chute après une vente de titres de 225 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mai - ** Les actions de Red Cat ( RCAT.O ), société spécialisée dans la technologie des drones, ont chuté de 11,6% en pré-ouverture à 9,75 $, après la fixation durant la nuit du prix d'une offre d'actions complémentaire de 225 millions de dollars

** RCAT, basée à Salt Lake City, dans l'Utah, a vendu mardi soir environ 23,94 millions d'actions à 9,40 $

** L'offre, dont le montant a été porté de 200 millions de dollars à 225 millions de dollars, a été fixée avec une décote de 14,8% par rapport au dernier cours de l'action

** RCAT a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour les besoins généraux de l'entreprise et des initiatives de croissance, notamment des acquisitions ou l'expansion des activités, la R&D, entre autres

** Evercore et BofA sont les co-chefs de file

** RCAT comptait environ 122,7 millions d'actions en circulation avant l'offre

** À la clôture de mardi, l'action affichait une hausse d'environ 39% depuis le début de l'année

** Sur les 4 analystes couvrant le titre, 1 recommande “d'acheter fortement”, 3 recommandent “d'acheter”; objectif de cours médian de 20 $, selon les données de LSEG