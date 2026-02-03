L'action de Novo, cotée aux États-Unis, recule après que l'entreprise a annoncé une forte baisse de ses ventes en 2026

3 février - ** Les actions cotées aux États-Unis du fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO chutent de 13,8 % à 50,83 dollars ** Novo s'attend à ce que les ventes de 2026 chutent entre 5% et 13%, alors que la concurrence dans les médicaments contre l'obésité s'intensifie;les analystes s'attendent en moyenne à ce que les ventes diminuent de 2% pour l'année

** Bénéfice d'exploitation du 4ème trimestre en baisse de 14% à 31,7 milliards de couronnes, alors que les analystes l'estiment à 31,2 milliards

** Les actions de la société rivale Eli Lilly LLY.N chutent de 3,4 % dans les échanges de l'après-midi

** Les développeurs de médicaments contre l'obésité Structure Therapeutics GPCR.O et Altimmune ALT.O ont baissé de 5,4% chacun, Viking Therapeutics VKTX.O a baissé de 3,7%, Amgen AMGN.O a baissé de 1,4%

** Les actions de Novo ont baissé de ~42% en 2025

(1 $ = 6,3190 couronnes danoises)