L'action de Nike augmente alors que Cook, le patron d'Apple, double sa mise sur les efforts de restructuration du directeur général Hill
24/12/2025 à 16:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nike est confronté à des difficultés liées à la faiblesse des marges et à l'atonie des ventes en Chine

Les actions de Nike ont chuté de près de 13 % depuis les résultats du 18 décembre

La participation de Cook dans Nike vaut désormais près de 6 millions de dollars

(Ajout de détails sur la participation du directeur Robert Swan au paragraphe 11, mise à jour des actions aux paragraphes 1 et 8) par Juveria Tabassum

Les actions de Nike NKE.N ont augmenté de 5 % dans les premiers échanges mercredi après que le directeur général d'Apple AAPL.O Tim Cook a doublé sa participation personnelle dans le fabricant de vêtements de sport, augmentant ses paris sur les efforts de redressement des marges menés par le directeur général Elliott Hill.

Cook, qui siège au conseil d'administration de Nike depuis 2005, a acheté 50 000 actions à 58,97 dollars chacune, selon une déclaration réglementaire. Au 22 décembre, il détenait environ 105 000 actions, ce qui représente aujourd'hui une valeur de près de 6 millions de dollars.

Selon Jonathan Komp, analyste chez Baird Equity Research, il s'agit du plus important achat d'actions sur le marché libre pour un directeur ou un cadre de Nike, et peut-être le plus important depuis plus de dix ans.

"(Nous considérons la décision de) Cook comme un signal positif pour les progrès réalisés par le directeur général Elliott Hill et les actions "Win Now" de Nike", a déclaré M. Komp.

L'achat intervient quelques jours après que Nike a annoncé des marges trimestrielles plus faibles et de faibles ventes en Chine, alors même que le directeur général Hill tente de relancer la demande grâce à de nouveaux plans marketing et à des innovations axées sur la course à pied et le sport, tout en abandonnant progressivement les marques de style de vie qui sont à la traîne.

Il a également tenté de rétablir les liens de Nike avec des grossistes tels que Dicks Sporting Goods DKS.N afin d'accroître la visibilité auprès des acheteurs dans un contexte de concurrence acharnée de la part de marques plus récentes.

Toutefois, cette stratégie a mis à rude épreuve les marges de Nike, qui diminuent depuis plus d'un an, tandis que ses efforts pour regagner sa position de leader en Chine, pays favorable aux rabais, semblent s'essouffler.

Les actions de Nike ont chuté de près de 13 % depuis la publication des résultats le 18 décembre et sont en passe de connaître leur quatrième année consécutive de baisse. Elles s'échangeaient à 60,19 dollars mercredi.

Cook est le principal administrateur indépendant de Nike depuis 2016, lorsque le cofondateur Phil Knight a quitté son poste de président.

Le directeur général d'Apple "reste extrêmement proche" de Knight, a déclaré Komp, ajoutant qu'il a conseillé Nike lors de décisions stratégiques clés, y compris la nomination de Hill l'année dernière.

Robert Swan, membre du conseil d'administration et ancien directeur général d'Intel INTC.O , a également acheté environ 8 700 actions pour un montant d'environ 500 000 dollars cette semaine.

