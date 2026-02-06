L'action de Newell inverse sa tendance après que l'entreprise prévoit que le segment international deviendra positif au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour)

6 février - ** Les actions du fabricant de Sharpie Newell Brands NWL.O ont effacé leurs pertes d'avant-marché pour finir en hausse d'environ 1 % à 4,54 $ lors des échanges matinaux

** La société s'attend à ce que le segment international, qui représente 40% des ventes totales de la société, devienne positif au deuxième trimestre

** La société a réduit ses prix pour sa marque Rubbermaid et pour certains articles de puériculture tels que les sièges d'auto, a déclaré un porte-parole à Reuters

** NWL évalue ses droits de douane à 130 millions de dollars cette année, contre 174 millions de dollars en 2025

** Revenus trimestriels de 1,90 milliard de dollars, supérieurs aux estimations de 1,88 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Le groupe prévoit un bénéfice annuel ajusté par action inférieur aux estimations des analystes

** Le bénéfice par action normalisé pour l'exercice 26 devrait se situer entre 54 et 60 cents, contre 60 cents estimés par les analystes

** Les actions ont baissé d'environ 63% en 2025