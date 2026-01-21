 Aller au contenu principal
L'action de Netflix chute de 7 % en Europe après les résultats du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 09:01

L'action de Netflix NFLX.O NFLO.F cotée à Francfort a chuté en début de séance mercredi, bien que le chiffre d'affaires et le bénéfice du quatrième trimestre aient été supérieurs aux attentes, alors que la société reste engagée dans une féroce guerre d'enchères pour Warner Bros Discovery WBD.O .

Netflix a également annoncé aux investisseurs qu'il mettrait en pause les rachats d'actions afin d'accumuler des liquidités pour aider à financer l'accord avec Warner. A 0714 GMT, l'action était en baisse de 7%. L'action a clôturé en baisse de 0,8 % lors de la session régulière de mardi. L'action Netflix a perdu environ 20 % de sa valeur depuis que la société a lancé son offre pour Warner Brothers au début du mois de décembre.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte pour corriger l'identifiant du média, sans modification de l'article)

