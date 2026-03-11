 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'action de Nebius bondit après un investissement de 2 milliards de dollars de Nvidia
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 13:47

Le fabricant de puces renforce sa stratégie dans l'infrastructure d'intelligence artificielle en soutenant le spécialiste du cloud Nebius.

L'action de Nebius Group progresse d'environ 10% avant l'ouverture de Wall Street suite à l'annonce d'un investissement de 2 milliards de dollars de Nvidia dans l'entreprise spécialisée dans le cloud pour l'intelligence artificielle. Les deux sociétés ont indiqué qu'elles collaboreraient sur le déploiement d'infrastructures d'IA, la gestion de flottes de calcul, les systèmes d'inférence et la conception d'usines d'IA. Nvidia affirme que cet investissement reflète sa confiance dans les capacités techniques et l'expertise de Nebius.

Selon le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, Nebius développe un cloud conçu pour l'ère des agents autonomes, intégrant l'ensemble de la pile technologique, du matériel au logiciel, autour des technologies de calcul accéléré du groupe. Le partenariat vise à étendre les infrastructures cloud capables de répondre à la demande mondiale croissante en intelligence artificielle, notamment à travers de grands centres de calcul dédiés aux charges de travail d'IA.

Cet investissement s'inscrit dans une série d'initiatives récentes de Nvidia dans l'écosystème de l'IA. Le groupe a récemment annoncé des investissements de 2 milliards de dollars dans Lumentum et Coherent, ainsi qu'un soutien financier à Thinking Machines Lab, la start-up fondée par Mira Murati. Nvidia a également participé au tour de financement de 110 milliards de dollars d'OpenAI et prévoit jusqu'à 10 milliards de dollars d'investissements dans Anthropic, renforçant ainsi son rôle central dans le développement des infrastructures de l'IA.

Valeurs associées

NVIDIA
186,9501 USD NASDAQ +1,18%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank