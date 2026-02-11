 Aller au contenu principal
L'action de Moderna s'effondre après le refus de la FDA d'examiner un nouveau vaccin contre la grippe
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 00:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** L'action de Moderna MRNA.O chute de 8 % à ~39 $ dans les échanges prolongés

** MRNA déclare que la Food and Drug Administration des États-Unis n'examinera pas la demande d'approbation de son vaccin antigrippal

** Le refus d'examiner la demande n'est pas cohérent avec les commentaires reçus lors des consultations de pré-phase 3 et de pré-soumission

** L'entreprise a demandé une réunion avec le Center for Biologics Evaluation and Research pour comprendre les raisons de ce refus

** En 2025, le MRNA a chuté de plus de 29 %

