L'action de Micron en hausse de 12 % en Europe après des prévisions mirobolantes
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 08:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Micron Technology

MU.O cotées à Francfort ont grimpé de près de 12 % dans les premiers échanges européens jeudi, à la suite des prévisions optimistes du fabricant américain de puces de mémoire informatique. Micron a prévu un bénéfice ajusté pour le deuxième trimestre presque deux fois supérieur aux attentes de Wall Street , alors que les prix des puces mémoire montent en flèche en raison de l'insuffisance de l'offre et de l'explosion de la demande des centres de données.

Valeurs associées

MICRON TECHNOLOGY
225,5200 USD NASDAQ -3,01%
