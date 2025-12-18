L'action de Micron en hausse de 12 % en Europe après des prévisions mirobolantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Micron Technology

MU.O cotées à Francfort ont grimpé de près de 12 % dans les premiers échanges européens jeudi, à la suite des prévisions optimistes du fabricant américain de puces de mémoire informatique. Micron a prévu un bénéfice ajusté pour le deuxième trimestre presque deux fois supérieur aux attentes de Wall Street , alors que les prix des puces mémoire montent en flèche en raison de l'insuffisance de l'offre et de l'explosion de la demande des centres de données.