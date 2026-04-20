L'action de Marvell progresse après l'annonce de négociations avec Google en vue de développer deux puces d'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 9-10, mise à jour des mouvements d'actions au paragraphe 1)

Les actions de Marvell Technology

MRVL.O ont bondi de près de 5 % lundi à la suite d'un rapport selon lequel Google (Alphabet) est en pourparlers avec le concepteur de puces pour développer deux nouvelles puces visant à exécuter des modèles d'IA plus efficacement.

L'accord potentiel pourrait porter sur deux puces distinctes: une unité de traitement de la mémoire pour compléter l'unité de traitement tensoriel de Google et une nouvelle unité de traitement tensoriel conçue pour exécuter des modèles d'intelligence artificielle, a rapporté The Information dimanche, citant deux personnes ayant une connaissance directe des discussions.

Les grandes entreprises technologiques telles que Google et Meta META.O , la société mère de Facebook, investissent massivement pour réduire leur dépendance à l'égard des fournisseurs de puces externes en développant leurs efforts en matière de puces personnalisées dans le contexte de l'intensification de la rivalité en matière d'IA dans la Silicon Valley.

Google déploie des TPU pour former des modèles d'IA et répondre aux requêtes des utilisateurs, un processus connu sous le nom d'inferencing, et travaille avec Broadcom pour concevoir ses puces.

Le rapport indique que Google pourrait chercher à se diversifier par rapport à Broadcom dans un contexte de forte demande pour ses puces, les entreprises cherchant des alternatives aux puces coûteuses de Nvidia.

Le laboratoire d'intelligence artificielle Anthropic utilise une gamme de puces, y compris des TPU conçues par Google , pour développer et faire fonctionner son logiciel d'intelligence artificielle et le chatbot Claude.

Google et Marvell n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

"Il n'est pas surprenant que les rivaux (de Nvidia) veuillent s'emparer d'une partie du marché et de la croissance apparente en développant leur propre produit", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

"Il est également logique que les clients diversifient leurs sources d'approvisionnement, s'ils le peuvent, afin de répartir les risques technologiques et les risques liés à la chaîne d'approvisionnement."

La semaine dernière, Meta a prolongé son accord avec Broadcom pour produire plusieurs générations de processeurs d'IA personnalisés. Le géant des médias sociaux a payé 2,3 milliards de dollars à Broadcom l'année dernière pour la conception de puces d'IA et les services connexes.

Marvell et son grand rival Broadcom aident tous deux leurs clients à concevoir des puces, car l'adoption croissante des outils d'IA stimule la demande de processeurs spécialisés utilisés dans les centres de données avancés.

Les actions de Marvell ont gagné environ 64 % depuis le début de l'année, après avoir baissé d'environ 23 % en 2025.

Le mois dernier, Nvidia a investi 2 milliards de dollars dans Marvell afin de permettre à ses clients d'utiliser plus facilement les puces d'IA personnalisées conçues par Marvell avec les équipements de réseau et les processeurs centraux de Nvidia.

Marvell, qui prévoit que son chiffre d'affaires approchera les 15 milliards de dollars au cours de l'exercice 2028 , devrait ajouter plus de 6 milliards de dollars à sa valeur boursière de 122,15 milliards de dollars, si les gains se maintiennent tout au long de la séance.

Marvell se négocie à 33,35 fois les estimations de ses bénéfices pour les 12 prochains mois, contre 27,84 pour Broadcom.