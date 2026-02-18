L'action de Madison Square Garden Sports atteint un niveau record alors qu'elle étudie la possibilité d'une scission des Knicks et des Rangers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action de Madison Square Garden Sports MSGS.N a augmenté de plus de 16% pour atteindre un niveau record mercredi après que la société a déclaré qu'elle avait approuvé un plan pour explorer une éventuelle scission afin de séparer sa franchise New York Knicks de ses activités New York Rangers.

L'action de Madison Square Garden Sports a également enregistré sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage après avoir clôturé à 341,76 dollars.

Après la scission prévue, la société New York Knicks comprendrait la franchise des Knicks de la National Basketball Association ainsi que sa filiale de la NBA G League, les Westchester Knicks.

La société New York Rangers devrait comprendre les Rangers, qui évoluent dans la Ligue nationale de hockey, ainsi que sa filiale de la Ligue américaine de hockey, le Hartford Wolf Pack.

Madison Square Garden Sports a déclaré que l'accord proposé avait été approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration et que la transaction devrait être structurée sous la forme d'une distribution en franchise d'impôt à tous les actionnaires. Aucun calendrier n'a été fixé pour la réalisation de la transaction proposée, a indiqué la société.

Parmi les huit analystes couvrant Madison Square Garden Sports, la note moyenne est "acheter" et l'objectif de prix médian est de 337 $, selon les données de LSEG.

Les analystes de BTIG ont déclaré dans une note que la direction a fait savoir qu'elle explorait des options, car ses actions se négocient parfois avec une décote de 50 % par rapport aux estimations indépendantes de la valeur privée.

"Le catalyseur le plus important que les investisseurs recherchent est le moyen de débloquer la valeur des équipes, qu'il s'agisse de ventes minoritaires, de scissions, de ventes directes ou d'autres moyens de combler l'écart de valorisation entre le public et le privé", ont déclaré les analystes de BTIG dirigés par Tyler DiMatteo, qui ont attribué une note "neutre" à Madison Square Garden Sports.