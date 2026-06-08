L'action de Lilly progresse grâce aux espoirs que ce médicament de nouvelle génération lui permette de consolider sa position de leader sur le marché des produits amaigrissants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Évolution du cours de l'action)

L'action d'Eli Lilly LLY.N a progressé de 4% lundi, portée par de nouvelles données convaincantes concernant son médicament de nouvelle génération contre l'obésité, le retatrutide, les analystes et les investisseurs s'attendant à ce qu'il renforce la position dominante du laboratoire pharmaceutique sur le marché en plein essor des produits amaigrissants.

Lilly a présenté les données complètes de deux essais cliniques sur le retatrutide, l'un chez des patients atteints de diabète de type 2 n'ayant jamais suivi de traitement et l'autre chez des patients obèses, lors du congrès de l'American Diabetes Association à La Nouvelle-Orléans.

Les investisseurs ont été particulièrement encouragés par les résultats obtenus avec la dose la plus faible de retatrutide (4 mg), qui a entraîné une perte de poids d'environ 19%, comparable à celle obtenue avec la dose la plus élevée du Zepbound, le traitement phare actuel.

La tolérance était globalement similaire, avec des taux d'arrêt du traitement comparables et des niveaux de vomissements relativement faibles.

Toutefois, les effets secondaires ont augmenté à des doses plus élevées.

“Les données d'efficacité de la dose de 4 mg de retatrutide sont suffisamment convaincantes pour que l'on ne puisse écarter son positionnement en première intention”, ont déclaré les analystes de Citi dans une note, ajoutant que cela positionne le médicament comme “la prochaine étape pour les patients qui ont épuisé l'efficacité du tirzepatide de Lilly”.

Les laboratoires pharmaceutiques présents sur le marché de l'obésité se livrent une concurrence de plus en plus vive sur la tolérance, cherchant à concilier des résultats solides avec moins d'effets secondaires et un dosage plus simple afin de favoriser une adoption plus large.

L'action Lilly a gagné 9% depuis le début de l'année, après une forte hausse en 2025. En revanche, son principal concurrent, Novo Nordisk NOVOb.CO , a enregistré une baisse d'environ 17% depuis le début de l'année.

Certains analystes ont souligné que le retatrutide pourrait constituer un nouveau concurrent de taille pour Novo dès l'année prochaine.

“LLY dispose des atouts nécessaires pour améliorer encore la norme de soins dans le domaine de l'obésité, et nous pensons que la société va, à long terme, renforcer encore sa position de leader sur le marché de l'incrétine et de l'obésité, qui pèse plus de 200 milliards de dollars (XX milliards d'euros)”, a déclaré Chris Schott, analyste chez J.P. Morgan.

Lilly a également présenté des données supplémentaires sur d'autres candidats, notamment son comprimé amaigrissant déjà approuvé et un autre produit injectable expérimental, l'eloralintide.

Trung Huynh, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que la richesse du portefeuille de Lilly dans le domaine de l'obésité “soulignait le renforcement de son leadership plutôt qu'un rétrécissement de l'écart avec ses concurrents”.