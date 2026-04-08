L'action de Levi progresse, les ventes de denim à prix élevé compensant l'impact des droits de douane

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Les actions de Levi Strauss LEVI.N ont bondi d'environ 12% mercredi, les investisseurs saluant la plus forte croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires en près de quatre ans et la confiance grandissante dans la capacité du fabricant de denim à se prémunir contre les droits de douane en augmentant ses ventes à plein tarif.

La demande pour la ligne de produits Levi's baggy jeans , ainsi que l'augmentation des ventes aux jeunes clients par le biais de ses canaux numériques, a permis à l'entreprise d'augmenter certains prix et de réduire les remises dans le contexte des droits de douane d'environ 10 % que l'entreprise doit payer en vertu des droits introduits sur les importations aux États-Unis en 2025.

"La demande n'a pas été affectée (par les prix plus élevés), et nous prévoyons que les avantages se concrétiseront davantage à partir du deuxième trimestre", a déclaré Rick Patel, analyste chez Raymond James, dans une note.

L'entreprise se prépare également à un changement au niveau de la direction et a déclaré qu'elle cherchait un remplaçant au chef des finances Harmit Singh, qui prendra sa retraite après environ 13 ans à ce poste.

"L'annonce du départ à la retraite du directeur financier de longue date Harmit Singh était quelque peu inattendue, mais nous pensons que les investisseurs seront satisfaits qu'il reste à son poste pendant la période de recherche et de transition afin d'assurer la continuité", a déclaré Dana Telsey, analyste chez Telsey Advisory Group, dans une note.

Les actions de Levi's ont augmenté au cours des trois dernières années. Son ratio cours/bénéfice prévisionnel pour les 12 prochains mois, une référence commune pour l'évaluation des actions, est de 12,91, contre 19,23 pour Ralph Lauren RL.N et 9,68 pour American Eagle AEO.N .

Les analystes ont noté que la hausse des prévisions de la société, en particulier en ce qui concerne ses attentes de croissance aux États-Unis, était conservatrice, ce qui implique que la demande dans la région pourrait s'affaiblir même si le conflit au Moyen-Orient et la hausse des prix des carburants qui en résulte n'ont pas encore nui aux ventes de Levi's.

Au cours de l'année écoulée, les consommateurs américains de la génération Z et du millénaire, plus aisés, ont continué à acheter des articles de confort populaires tels que des vêtements et des accessoires, ainsi que des produits de soin et des parfums, laissant place à une économie en forme de K ou d'haltère, les ménages à faible revenu réduisant leurs dépenses en raison de l'augmentation du coût de la vie.

"Nous apprécions la position dominante de Levi's sur le marché du denim haut de gamme, l'accent mis sur la discipline en matière de fonds de roulement et les lignes de produits unifiées, ainsi que l'innovation continue en matière de produits et de style de vie", a déclaré Oliver Chen, analyste chez TD Cowen.