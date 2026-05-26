 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 08:18

* KINGFISHER KGF.L - Le groupe européen de bricolage, opérant en France sous les enseignes Castorama et Brico Dépôt, a fait état mardi d'un recul de 0,7% de ses ventes sous-jacentes au premier trimestre, citant un "contexte de marché morose", mais a maintenu son objectif annuel de bénéfice.

* FERRARI RACE.MI a présenté lundi soir sa première voiture entièrement électrique, marquant ainsi un tournant majeur pour le constructeur de véhicules de sport de luxe, alors que ses concurrents, notamment PORSCHE P911_p.DE et Lamborghini, reviennent sur leurs ambitions en matière de modèles électriques, citant une faible demande.

* BOUYGUES BOUY.PA - Colas, filiale de Bouygues, a annoncé mardi qu'il participerait à la réalisation du futur Bâtiment Femmes Parents Enfants (BFPE) du CHU de la Réunion à Saint-Denis dans le cadre d'un projet de près 140 millions d'euros.

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA a annoncé mardi la signature d'un accord avec la société de capital-risque et fonds d'investissement Ecco pour la cession de son activité de distribution de carrelage dans les pays nordiques.

* AIR FRANCE AIRF.PA - Morgan Stanley a relevé sa recommandation sur le titre à "sur-pondérer" contre "pondération en ligne".

* CARMILA CARM.PA - Jefferies a relevé sa recommandation sur le titre à "acheter" contre "conserver".

(Rédigé par Diana Mandiá et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIR FRANCE-KLM
11,3700 EUR Euronext Paris +2,34%
BOUYGUES
50,3000 EUR Euronext Paris +0,56%
CARMILA
16,6800 EUR Euronext Paris +1,58%
FERRARI
285,400 EUR MIL +0,48%
KINGFISHER
299,200 GBX LSE +0,67%
PORSCHE AG
46,700 EUR XETRA +2,23%
SAINT-GOBAIN
77,9400 EUR Euronext Paris +1,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 233,36 +0,74%
HAFFNER ENERGY
0,2595 -18,78%
DBT
0,19 +111,11%
Pétrole Brent
97,03 -2,26%
SOITEC
157,15 -5,73%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank