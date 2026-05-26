information fournie par Reuters • 26/05/2026 à 06:40

Football: Allegri limogé par l'AC Milan après avoir échoué à se qualifier en Ligue des champions

L'entraîneur de l'AC Milan, Massimiliano Allegri

‌L'AC Milan a limogé ​lundi son entraîneur Massimiliano Allegri à la suite d'une ​fin de saison ratée ​qui a vu ⁠le club lombard terminer ‌cinquième de Serie A et manquer la ​qualification ‌en Ligue des champions.

RedBird ⁠Capital Partners, propriétaire du club, a qualifié dans ⁠un ‌communiqué la saison "d'échec sans ⁠équivoque".

Le directeur général ‌Giorgio Furlani, le ⁠directeur sportif Igli Tare ⁠et ‌le directeur technique Geoffrey Moncada ​ont ‌également été remerciés.

L'AC Milan n'a remporté que ​deux de ses huit dernières ⁠rencontres de championnat et disputera la Ligue Europa (C3) la saison prochaine.

(Version française Vincent Daheron, édité par ​Tangi Salaün)