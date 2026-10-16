L'action de la société australienne Orora progresse grâce au soutien de Morningstar, qui mise sur la bonne santé du segment des canettes

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(Actualités)

16 octobre - **Le cours de l'action de la société australienne Orora ORA.AX progresse jusqu'à 1,9 % pour atteindre 1,375 dollar australien

** Les analystes de Morningstar maintiennent leur estimation de la juste valeur de l'action ORA à 2 ,3 dollars australiens , un niveau supérieur à celui de la dernière clôture, après la chute du titre suite à la publication par ORA de ses résultats préliminaires pour le premier trimestre de l'exercice 2027

** Le cabinet d’analyse financière prévoit pour l’exercice 27 un EBIT ajusté en baisse de 19 % par rapport à l’année précédente, invoquant la baisse des ventes du segment Saverglass et la hausse des coûts de fabrication

** Elle estime que le marché se montre trop impatient envers Saverglass, qui a dû supporter de plein fouet les droits de douane américains, les pressions liées au coût de la vie et la guerre au Moyen-Orient

** Le sentiment du marché se répercute sur les perspectives de l’activité de canettes d’Orora, dont Morningstar estime qu’elle dispose d’un avantage concurrentiel potentiel

** Orora figure parmi les plus grands producteurs de canettes d’Australie, avec des contrats auprès de Coca-Cola

KO.N , Asahi 2502.T et Suntory 2587.T

**Sur la semaine, le titre a reculé de 2,7 %, enregistrant sa plus mauvaise performance hebdomadaire depuis un mois

** Depuis le début de l'année, le titre a perdu 37,7 %, en tenant compte des fluctuations de la séance