L'action de la société australienne Boss Energy progresse ; Citi relève son objectif de cours

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(Actualités)

4 septembre - ** L'action Boss Energy BOE.AX progresse de 6,9 % à 1,54 dollar australien, son plus haut niveau depuis une semaine

** Citi relève son objectif de cours pour BOE de 4 % à 1,45 dollar australien par action; la banque maintient sa note "neutre"

** Selon Citi, cette révision à la hausse du cours cible du producteur d'uranium reflète des multiples sectoriels plus élevés, partiellement contrebalancés par des perspectives de production revues à la baisse

** Toutefois, la société de courtage réduit de 41 % ses estimations de bénéfice net après impôts (NPAT) de base pour l’exercice 2027, afin de tenir compte d’une baisse de production conforme à la nouvelle étude de faisabilité de son projet Honeymoon Uranium, en Australie-Méridionale

** BOE a déclaré la semaine dernière que la nouvelle étude de faisabilité (NFS) relative au projet Honeymoon, confirmait une production de 13,8 millions de livres d’U3O8 jusqu’à l’exercice 2034

** La semaine dernière, la société a également indiqué que les perspectives de production pour l’exercice 2027 s’établissaient entre 1,25 et 1,30 million de livres d’U3O₈, tout en faisant état d’un bénéfice net après impôts de 2,5 millions de dollars australiens, contre une perte nette de 34,2 millions de dollars australiens l’année précédente

** Six analystes sur 15 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, cinq "conserver" et quatre "vendre" ou moins; leur cours cible médian s'établit à 1,48 dollar australien – données LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 2,9 %, en tenant compte des fluctuations de la journée