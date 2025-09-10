L'action de la fintech suédoise Klarna ouvre à 30 % au-dessus du prix de l'introduction en bourse lors de ses débuts à la Bourse de New York

Les actions de Klarna KLAR.N ont ouvert 30 % au-dessus de leur prix d'offre lors de leurs débuts à la Bourse de New York mercredi, donnant à la fintech suédoise une évaluation de 19,65 milliards de dollars.