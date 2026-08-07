L'action de la chaîne de salades Sweetgreen chute alors que les craintes liées à la cyclosporiase entraînent une révision à la baisse des prévisions

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L'action Sweetgreen SG.N a chuté de 15 % vendredi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, au lendemain de la révision à la baisse par la chaîne de salades de ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires à périmètre constant, les consommateurs se montrant de plus en plus méfiants à l'égard des produits frais en raison d'une vaste épidémie de cyclosporiase aux États-Unis.

Le nombre de cas de cyclosporose aux États-Unis a atteint des niveaux records cette année , l'épidémie actuelle figurant parmi les plus importantes causées par des maladies d'origine alimentaire dans l'histoire récente du pays.

Cette maladie, qui peut être contractée en consommant des aliments — généralement des fruits et légumes crus — ou de l’eau contaminée par des matières fécales, peut provoquer des diarrhées, des nausées et d’autres symptômes gastro-intestinaux.

L'épidémie actuelle, liée à un rappel de laitue iceberg provenant du centre du Mexique, a conduit certains consommateurs américains à acheter moins de laitue et à éviter certaines chaînes de restaurants, car cette épidémie soulève des inquiétudes quant à la sécurité alimentaire.

Alors que les autorités sanitaires américaines continuent de rechercher les sources de la maladie au-delà de la laitue iceberg, Sweetgreen a réaffirmé que la laitue iceberg n’était utilisée nulle part dans son menu et qu’aucune indication provenant des autorités sanitaires ou de ses fournisseurs ne suggérait que l’entreprise soit liée à cette épidémie.

L’entreprise table désormais sur une baisse de 7 % à 8 % de son chiffre d’affaires annuel à périmètre constant, contre une prévision antérieure de recul de 2 % à 4 %. Sweetgreen a expliqué que ses prévisions reflétaient la baisse de la demande des consommateurs observée depuis la mi-juillet en raison des inquiétudes liées à cette épidémie.

Pour le deuxième trimestre clos le 28 juin, le chiffre d’affaires à périmètre constant a reculé pour le sixième trimestre consécutif, enregistrant une baisse de 6,2 %, ce qui constitue toutefois une amélioration par rapport à la baisse de 7,6 % observée un an plus tôt.

« À partir de la mi-juillet, les inquiétudes accrues des consommateurs liées aux récentes actualités concernant la cyclospora ont brisé cette dynamique, et l’impact sur les ventes comparables de juillet s’est élevé à environ 600 points de base », a déclaré Jamie McConnell, directeur financier, lors d’une conférence téléphonique post-résultats jeudi.

« Bien qu’il soit difficile de prédire quand la reprise sera totale, nous sommes confiants dans notre capacité à retrouver notre élan », a ajouté M. McConnell.

L'action Sweetgreen a chuté de près de 30 % depuis la mi-juillet, date à laquelle les inquiétudes liées à cette épidémie ont commencé à peser sur les chaînes de restauration qui s'appuient fortement sur les produits frais.

La société, à l’instar d’autres chaînes de salades , a publié des communiqués soulignant qu’elle n’utilisait pas de laitue iceberg afin de rassurer ses clients.

Sweetgreen, dont la capitalisation boursière s’élève à environ 700 millions de dollars, a par ailleurs indiqué jeudi avoir également procédé au rappel de certains piments jalapeños en début de semaine, les autorités sanitaires enquêtant également sur une épidémie de salmonellose liée à des piments jalapeños mexicains.