L'action de Kroger en baisse après des prévisions annuelles mitigées

5 mars - ** Les actions de l'épicier Kroger KR.N en baisse de 1,3 % à 67,08 $ avant le marché

** La société prévoit des ventes et des bénéfices annuels largement inférieurs aux estimations de Wall Street, alors qu'elle navigue dans un environnement de dépenses incertain sous la direction du nouveau directeur général Greg Foran

** Les prévisions reflètent la capacité de la société à investir plus agressivement dans la valeur pour les clients tout en améliorant les marges brutes, financées par la rentabilité du commerce électronique, l'efficacité significative des achats et les gains de productivité - Directeur financier David Kennerley

** Kroger manque les prévisions de ventes pour le 4ème trimestre, tout en dépassant les estimations pour le bénéfice ajusté

** Les actions ont augmenté de ~2% en 2025