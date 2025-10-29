 Aller au contenu principal
L'action de KLA Corp bondit avant la publication des résultats trimestriels
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 20:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de KLA Corp KLAC.O ont augmenté d'environ 4 % pour atteindre un niveau record le mercredi avant les résultats trimestriels attendus après la cloche, les investisseurs se concentrant sur la demande d'équipement de puce induite par l'IA et sur les risques d'exportation vers la Chine

** La société est confrontée au risque d'une éventuelle interdiction plus large des États-Unis sur les ventes d'outils de fabrication de puces à la Chine, qui a été son principal moteur de revenus au cours du dernier trimestre

** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 12 % à 3,17 milliards de dollars, un BPA ajusté de 8,61 dollars contre 7,33 dollars l'année précédente, selon LSEG

** L'action KLAC a presque doublé depuis le début de l'année, dépassant de loin la hausse d'environ 24% du Nasdaq

.IXIC ** L'action a récemment été évaluée à 33 fois les bénéfices attendus, ce qui est bien supérieur au PE moyen à terme sur 5 ans, qui est de 21

Valeurs associées

KLA
1 235,2800 USD NASDAQ +2,42%
NASDAQ Composite
23 958,47 Pts Index Ex +0,55%
