L'action de JDE Peet's s'envole suite au rachat de KDP pour 18 milliards de dollars
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 09:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les actions de JDE Peet's JDEP.AS ont bondi de 17,8% suite à l'accord selon lequel Keurig Dr Pepper

KDP.O va acquérir JDE Peet's dans le cadre d'une offre entièrement en numéraire de 18 milliards de dollars

** Le prix de l'offre implique une prime de 20,2 % par rapport au prix de clôture d'hier, selon KBC Securities

** Nous pensons que l'acquisition de JDE Peet's par KDP a du sens", note KBC, qui s'attend à ce que la clôture ait lieu au cours du premier semestre 2026

** ING affirme que l'opération devrait générer des synergies de coûts de 400 millions de dollars et créer la "plus grande société de café pure-play" avec des ventes de 16 milliards de dollars

** Aucun des deux courtiers ne voit l'approbation réglementaire comme un problème compte tenu de la fragmentation du marché du café et de la part de marché limitée de JDE Peet's aux États-Unis

** À 07:43 GMT, les actions de JDE Peet's s'échangent en hausse de 17,4 % pour atteindre leur prix le plus élevé depuis près de trois ans

Dividendes
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

JDE PEET'S
31,1000 EUR Euronext Amsterdam +17,18%
KEURIG DR PEPPER
35,1350 USD NASDAQ -0,18%
