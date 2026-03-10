L'action de Hewlett Packard progresse grâce à de solides prévisions de recettes trimestrielles

10 mars - ** Les actions du fabricant de serveurs d'IA Hewlett Packard Enterprise HPE.N augmentent de près de 3 % à 22,4 $ avant le marché ** La société prévoit des revenus pour le T2 supérieurs aux estimations de Wall St, grâce à une demande croissante d'équipements de réseau et à des commandes à plus forte marge

** J.P.Morgan maintient sa position "surpondérée" et souligne la façon dont l'entreprise gère la hausse des coûts de mémoire et les changements de prix

** Les marges des serveurs traditionnels sont soumises à des pressions, la répartition des revenus entre les serveurs et l'IA est plus difficile au deuxième trimestre, les perspectives concernant l'informatique dématérialisée et l'IA sont légèrement revues à la baisse en raison de l'élasticité des prix - société de courtage

** Ajoute que, pour l'instant, de meilleures perspectives en matière de réseau contribuent à compenser ces pressions

** Le chiffre d'affaires de 9,30 milliards de dollars de HPE au 1er trimestre a manqué l'estimation; le BPA ajusté de 65 cents a battu l'estimation

** 22 analystes évaluent HPE à "acheter" en moyenne; la médiane des prévisions est de 26 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 9 % depuis le début de l'année