L'action de Goodyear Tire progresse grâce à un plan de restructuration dans la région EMEA et à des suppressions d'emplois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars - ** L'action de Goodyear Tire & Rubber GT.O a augmenté d'environ 1 % à 6,22 $ après la cloche

** La société approuve un plan de rationalisation dans la région EMEA afin d'améliorer sa structure de coûts, selon un document déposé auprès de la SEC

** La restructuration proposée vise à réduire de 400 le nombre de postes dans plusieurs pays de la région EMEA

** La société prévoit des charges avant impôts de 100 à 110 millions de dollars liées au plan

** GT s'attend à ce que les mesures de restructuration soient pratiquement achevées en 2028

** L'action a chuté de 2,6 % en 2025