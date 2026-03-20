 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'action de Goodyear Tire progresse grâce à un plan de restructuration dans la région EMEA et à des suppressions d'emplois
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 22:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars - ** L'action de Goodyear Tire & Rubber GT.O a augmenté d'environ 1 % à 6,22 $ après la cloche

** La société approuve un plan de rationalisation dans la région EMEA afin d'améliorer sa structure de coûts, selon un document déposé auprès de la SEC

** La restructuration proposée vise à réduire de 400 le nombre de postes dans plusieurs pays de la région EMEA

** La société prévoit des charges avant impôts de 100 à 110 millions de dollars liées au plan

** GT s'attend à ce que les mesures de restructuration soient pratiquement achevées en 2028

** L'action a chuté de 2,6 % en 2025

Valeurs associées

GOODYEAR T & RUB
6,1500 USD NASDAQ -3,30%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank