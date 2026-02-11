L'action de Domino's Pizza Australie bondit après la nomination de son nouveau PDG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de l'entreprise australienne Domino's Pizza Enterprises DMP.AX augmentent de 5,8% à 23,650 dollars australiens, leur plus haut niveau depuis le 30 janvier

** L'action DMP enregistre son plus grand gain en pourcentage intrajournalier depuis le 12 janvier

** L'action figure parmi les plus fortes hausses de l'indice ASX 200 .AXJO . ** DMP nomme Andrew Gregory, cadre supérieur de McDonald's MCD.N , au poste de Président-Directeur Général (PDG).

** L'action a augmenté de 9,5 % cette année, y compris les mouvements de la journée